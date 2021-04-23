В Жлобине появилось собственное подразделение ОМОН

В Жлобине появился собственный ОМОН. Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Жлобине 20 апреля, во вторник, открыли подразделение отряда милиции собственного назначения. Все прошло в торжественной обстановке. Сотрудникам созданного подразделения в подарок преподнесли машину. Информация об этом была опубликована на сайте УВД Гомельского облисполкома.

До этого момента подобных подразделений не было в районных центрах Гомельской области.

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