В Оршанском районе 54-летнего мужчину насмерть сбил поезд Фото: Инна КОРСАК

В Оршанском районе 54-летнего мужчину насмерть сбил поезд. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Следственного комитета.

- В пятницу, 23 апреля, в милицию поступило сообщение о том, что неподалеку от железнодорожных путей на перегоне «Богушевская – Стайки» обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место случившегося, установило, что характер телесных повреждений на теле погибшего свидетельствует о том, что наезд совершен поездом 23 апреля вблизи деревни Лесничие Оршанского района поездом «Орша – Витебск», - написано в сообщении.

В ведомстве добавили, что погибшим оказался 54-летний житель Оршанского района. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Орше поезд насмерть сбил одного из рабочих, которые чистили снег с железнодорожного полотна.

Второй мужчина был доставлен в больницу. (подробности)

Кадры с места происшествия: под Брестом поезд протаранил фуру.

Авария произошла на железнодорожном переезде около поселка Мухавец. (подробности)