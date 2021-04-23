Лукашенко 24 апреля начнет поездку по регионам, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко в субботу, 24 апреля, начнет поездку по регионам, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В воскресенье, 26 апреля – 35 лет со дня трагедии.

- Александр Лукашенко 24 апреля начнет поездку по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Традиции президентских на эти земли – не одно десятилетие. Президент пробудет в Гомельской области до 26 апреля, - написано в сообщении «Пул Первого».

В телеграм-канале добавили, что в пятницу, 23 апреля, облетел Гомельскую область на вертолете.

- Завтра глава государства продолжит ревизию, но уже с земли. В фокусе внимания президента жизнь людей, посевная и восстановление земель, - говорится в сообщении.

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