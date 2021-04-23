МАРТ вынесло предупреждение компании - оператору «Табакерок». Фото: БелТА

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли вынесли предупреждение оператору «Табакерок» - СЗАО «Энерго-оил». Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Министерство провело антимонопольное расследование, в результате которого удалось установить, что в действиях «Энерго-оил» могут усматриваться признаки нарушения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в части злоупотребления доминирующим положением, - написано в сообщении.

И добавили, что «Энерго-оил» с 15 января 2021 года было включено в госреестр хозяйственных субъектов, которые занимают доминирующее положение на товарных рынках по товарной позиции «табачные изделия» (оптовая торговля», за исключением табачных изделий, импортируемых обществом.

- На основании этого было выдано предупреждение о необходимости разработки правил торговой практики, которая была бы направлена на обеспечение недискриминационного доступа к товарам. Данная практика должна содержать объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки, меры ответственности за нарушение обязательства и прочее. Срок исполнения предупреждения до 1 июня 2021 года, - заявили в МАРТ.

Напомним, что «Энерго-оил» семьи Алексея Олексина контролирует минскую табачную фабрику «Интер Тобакко», а также собственную оптовую и розничную торговую сеть «Табакерка».

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Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования. (подробности)

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