Фотофакт. За неделю до мая: в Минске и Гродно 23 апреля выпал снег

Гродно 23 апреля замело снегом. Фото: grodnonews.by

В Минске и Гродно в пятницу, 23 апреля, выпал снег.

Сначала сильный снегопад начался в Гродно. Ближе к обеду снег начался и в Минске. В некоторых района столицы пошел град, который сменил дождь, а после – выглянуло яркое солнце.

Снег пошел и в Минске. Фото: tut.by

В Докшицах выпал град. Фото: tut.by

На трассе между Барановичами и Ивацевичами лежит снег. Фото: tut.by

Синоптики обещают, что тепла не стоит ждать до конца апреля. Погода будет неустойчивая и с осадками.

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