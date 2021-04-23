Фотофакт. За неделю до мая: в Минске и Гродно 23 апреля выпал снег

Гродно 23 апреля замело снегом. Фото: grodnonews.by
В Минске и Гродно в пятницу, 23 апреля, выпал снег.
Сначала сильный снегопад начался в Гродно. Ближе к обеду снег начался и в Минске. В некоторых района столицы пошел град, который сменил дождь, а после – выглянуло яркое солнце.
Снег пошел и в Минске. Фото: tut.by
В Докшицах выпал град. Фото: tut.by
На трассе между Барановичами и Ивацевичами лежит снег. Фото: tut.by
Синоптики обещают, что тепла не стоит ждать до конца апреля. Погода будет неустойчивая и с осадками.
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