Можно планировать отпуск: еще одна страна откроется для туристов с 1 мая

НО без справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста туристов все же не пустят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минздраве Болгарии сообщили, что граница страны откроется для туристов с 1 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Костадина Ангелова. Он уточнил, что доступ в страну будет разрешен людям, у которых будет с собой один из трех документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР- или антигенный тест, справка о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом.

Напомним, раньше заявлялось, что Болгария собирается продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ленинский маршрут, туры в Болгарию, агроусадьбы и 6 км по болотам: узнали цены на отдых 2021, который предлагают на ярмарке туруслуг в Минске

Основной акцент выставки - отдых 2021 в Беларуси (Читать далее)