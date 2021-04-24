Можно планировать отпуск: еще одна страна откроется для туристов с 1 мая

НО без справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста туристов все же не пустят.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Минздраве Болгарии сообщили, что граница страны откроется для туристов с 1 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Костадина Ангелова. Он уточнил, что доступ в страну будет разрешен людям, у которых будет с собой один из трех документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР- или антигенный тест, справка о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом.
Напомним, раньше заявлялось, что Болгария собирается продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.
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