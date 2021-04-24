Появились сроки подачи документов в вузы для абитуриентов-2021

Документы начнут принимать с 20 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство образования опубликовало сроки приема документов в белорусские вузы. Об этом сообщает Национальный правовой портал.

С 20 по 26 июля абитуриенты смогут подать документы в вузы для обучения за счет бюджета и на платной основе. С 20 по 28 июля документы будут принимать у молодых людей, которые хотят поступить в вузы сельскохозяйственного профиля как за счет бюджета, так и платно.

Позже, с 15 ноября по 5 декабря в вузах будут ждать документов поступают на заочную форму в университеты сельскохозяйственного профиля.

Отдельные даты – для абитуриентов, не сдающих вступительные испытания, которые хотят поступить в вузы на платной основе.

С 20 июля по 5 августа их будут ждать в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; с 20 июля по 10 августа – на очную форму обучения по сельскохозяйственным специальностям (с 15 ноября по 5 декабря в заочной форме образования по этому же направлению); с 20 июля по 9 августа – в других вузах.

Выпускники профильных классов (педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности; аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности) смогут подать документы с 20 по 22 июля.

Появились и даты проведения вступительных экзаменов. С 27 по 29 июля они пройдут в Университете гражданской защиты МЧС, Военной академии Республики Беларусь, на военных факультетах в УВО; с 27 июля по 4 августа – в других вузах; с 29 июля по 4 августа – в очной форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям; с 6 по 15 декабря – в заочной форме в вузах сельскохозяйственного профиля.

Зачисление абитуриентов на места за счет бюджета будет проходить:

по 31 июля – в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах; по 6 августа – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; по 5 августа – в других государственных вузах; по 20 декабря – в заочной форме в вузах сельскохозяйственного профиля.

Тех, кто решил поступать на платной основе, зачислять будут до 11 августа. На заочную форму в вузы сельхоз профиля – до 20 декабря.