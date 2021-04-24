Александр Лукашенко – о развитии пострадавших от ЧАЭС районов: Мне кажется, мы так, от случая к случаю занимаемся этой зоной

Александр Лукашенко поручил построить в пострадавших регионах "столько перерабатывающих предприятий, сколько надо". Фото: пресс-служба президента

В субботу, 24 апреля Александр Лукашенко посещает Наровлянский район. Президент заявил, что нужно четкое планирование и расчет в вопросе развития пострадавших от ЧАЭС районов. Лукашенко отметил, что надо понимать, где именно будут жить люди в этих регионах и создавать рабочие места, планировать развитие направлений экономической деятельности. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о лесной отрасли, туризме, небольших производствах и открытии новых месторождений полезных ископаемых. Работу в этом направлении Лукашенко считает недостаточной.

- Мне кажется, мы так, от случая к случаю занимаемся этой зоной, - цитату приводит пресс-служба президента.

Александр Лукашенко поручил все продумать и прописать в соответствующей программе. Особый акцент - на развитии лесного хозяйства.

- Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Исходить надо не с точки зрения рабочих мест, а эффективности. И по всем этим трем районам, особенно зоне, мы должны четко определиться. Нельзя бросать эти земли.