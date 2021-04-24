Погода на воскресенье, 25 апреля: дождь с мокрым снегом и ночные заморозки

25 апреля будет от 3 до 9 тепла Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 25 апреля почти по всей стране пройдет дождь и мокрый снег. Об этом belta.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Будет не только дождливо, но и ветрено, предупреждают в Белгидромете.

Ночью ожидаются морозы – до минус 4, максимум – плюс 1. Днем чуть теплее – от 3 до 9 градусов.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться только со среды, 28 апреля. А первые двое суток следующей недели будут еще прохладными - от ноля до плюс 3 градусов ночами, 4-8 тепла днем в среднем по стране. Местами прогнозируют осадки, в том числе - в виде мокрого снега.

Ну а в среду в некоторых регионах можно ожидать солнечную погоду, осадки должны прекратиться. Теплее всего 28 апреля будет на юге республики, в Брестской и Гомельской областях, - плюс 11-13 градусов днем. В Минске и других регионах - от 7 до 10 градусов в дневные часы.