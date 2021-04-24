В Лунинецком районе парень поговорил с девушкой и поджег на себе одежду – он в реанимации

Это произошло в заброшенном здании агрогородка в Лунинецком районе. Фото: МЧС

Спасателям МЧС позвонила дежурная медсестра: она рассказала, что в агрогородке Полесском Лунинецкого района молодой человек получил ожоги. В одноэтажном заброшенном здании сотрудники МЧС нашли остатки обгоревшей одежды. Выяснилось, что 18-летний парень в этом здании общался с девушкой по мобильному телефону. В определенный момент он облил себя неизвестной жидкостью – это подтверждают видеозаписи на его телефоне. А после, предположительно, совершил акт самосожжения.

Горящую одежду на парне потушили очевидцы, которые живут напротив, они вызвали «скорую».

Молодой человек госпитализирован. Как сообщает Intex-press, у парня 90% ожогов тела, он в реанимации.

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