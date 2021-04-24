Лукашенко рассказал, что обсуждалось на встрече с Путиным. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в субботу, 24 апреля, посетил Наровлянский район и ответил на вопросы журналистов. Президент Беларуси рассказал, что обсуждалось на встрече с президентом России, которая состоялась в Москве 22 апреля. Его слова приводит БелТА.

- Мы окунулись в конкретику. На основе кооперации нам необходимо вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом и суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что сегодня нам необходимо. Никто и никогда нас не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это ведь только начало. Нас будут душить и душить, - сказал Лукашенко.

Он добавил, что на встрече обсуждались темы развития интеграции, новых союзных проектов, но больше для протокола.

- Это правильно, но это слишком общо. Мы решили на этот раз с Владимиром Путиным обратиться к злободневным вопросам: цены на газ и нефть, а также кооперация, - отметил президент.

По словам Александра Лукашенко, и в Беларуси, и в России есть хорошие предприятия, но всегда между сторонами была «тягомотина – кто кого». Помимо этого, в странах разные подходы к приватизации.

- Время изменились сейчас, и обстоятельства нас заставили более реально посмотреть на эти вещи. Мы договорились, что нам не нужно друг друга трясти. Надо нам кооперироваться, - заявил глава государства.

На встрече с Владимиром Путиным также обсуждалась проблема производства интегральных схем. Еще с советских времен работают специализированные предприятия, и подобная продукция необходима при производстве широкого спектра техники – от гражданской до военной.

- Это высокотехнологичное производство. Никто им не даст эти товары. Мы поставлены в такую ситуацию, что сами должны это произвести. Где-то мы отстали, но у нас компетенции, люди есть, - рассказал Лукашенко.

Он заявил, что Владимир Путин рассказал о готовности совместно развивать соответствующие производства в России и Беларуси.

- Нам осталось определиться, кто и что будет делать. В Беларуси – одно, в Зеленограде – другое, в Воронеже - третье, - проинформировал Лукашенко.

Он также отреагировал на рассуждения некоторых псевдоаналитиков и оппозиционеров на предмет его переговоров с Владимиром Путиным.

- А, все, Лукашенко загнали в угол, деваться некуда! Все, Россия проглотила. Речи даже не шло об этом. Сегодня противникам действующей власти очень хочется толкнуть нас на этот путь. Нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал продавать или сдавать Беларусь, как они вещали, то это им бы подарок был. А нам это не нужно. Сколько раз я уже говорил: я – первый президент независимой Беларуси, нам с вами посчастливилось построить первое независимое государство Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или сдать кому-то, куда-то вовнутрь присоединить?! Больше всего я заинтересован в том, чтобы мы были независимы, - подчеркнул президент.

Он добавил, что на переговорах не шло речи и о военных базах.

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