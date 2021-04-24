Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 апреля 2021 года: 1453 новых случая COVID-19, 10 смертей за сутки

Свежая статистика по коронавирусу Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 24 апреля. За сутки было выявлено 1453 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 351 674 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1442 человека.

Всего в Беларуси на 24 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 342 102 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2483 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 759 тысяч 533. За последние сутки провели 17 881 тест.

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