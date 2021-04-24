Фамилии еще двух украинских исполнителей исчезли с афиш «Славянского базара». Фото: скриншот с YouTube

Фамилии еще двух украинских исполнителей исчезли с афиш «Славянского базара» - певца и композитора Олега Винника и молодой исполнительницы, лауреата первой премии конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» Элины Иващенко. Об этом сообщили «Народные новости Витебска».

Винник и Иващенко были заявлены в программе гала-концерта торжественного закрытия фестиваля. Но сейчас их фамилии исчезли из афиши.

На данный момент в украинской прессе и на официальных страних Олега Винника и Элины Иващенко нет никакой информации о том, что они отказались выступать на «Славянском базаре» в Витебске.

В 2020 году Элина Иващенко принимала участие в конкурсе молодых исполнителей. Она набрала одинаковое количество баллов с белорусским участником Романом Влозневым. Он получил Гран-при, а Иващенко – первую премию. Также исполнительница стала лауреатом спецпремии «Славянская надежда», которую учредил Александр Лукашенко.

В программе фестиваля появляются новые имена. К примеру, стало известно, что на гала-концерте закрытия фестиваля выступят Николай Носков, Игорь Корнелюк и Александр Панайотов.

Напомним, что Михаил Галустян, певица Maruv, Александр Буйнов, группа «Рондо» отказались от участия в «Славянском базаре». Не состоится в рамках фестиваля и концерт Наташи Королевой.

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