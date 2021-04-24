«Устранение президента на параде 9 мая, нападение на кортеж, захват загородной резиденции»: Лукашенко раскрыл подробности плана о госперевороте в Беларуси

Лукашенко рассказал подробности плана о госперевороте в Беларуси. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в субботу, 24 апреля, посетил Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Во время общения с журналистами президент раскрыл подробности плана о государственном перевороте Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

По словам Александра Лукашенко, разрабатывались сразу несколько сценариев. Изначально планировалось устранение президента на параде 9 мая, но от этой идеи отказались. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Мятежниками были закуплены гранатометы. Но и это, как рассказал глава государства, не получилось бы: автомобили едут на большой скорости и вероятность в них попасть очень мала.

Третий сценарий – вооруженный захват загородной резиденции президента. На уничтожении резиденции вместе с президентом, отметил Лукашенко, было выделено 10 миллионов долларов, а на снайпера – миллион долларов.

- Мы это видели уже давно. Вы думаете, что мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы следили за ними. Они должны были приехать в Минск и провести данную операцию. Но как только вышел фильм «Манкурты», они уши и прижали: «Нет, мы в Минск не поедем. А куда? В Москву». Мы каждый их шаг контролировали, - рассказали Лукашенко.

В числе заговорщиков, добавил президент, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала.

- Это был наш агент. Молодец он. Спасибо парню, он здорово нам помог и не побоялся. Через него они собирались армию поднять, - заявил президент.

Глава государства, комментируя рассуждения о внешности задержанных заговорщиков, отметил, что не они лично должны были совершать теракт или же уничтожать представителей власти.

- Я Федуту знаю. Он предатель. Он же был в штабе нынешнего президента. Его же Вячеслав Францевич Кебич мне в штаб подкинул, чтобы знать, что у меня там делается. Ну какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Вот такой он человек. Мне, конечно же, смешно: Федута – революционер. Ему копейку лишнюю дай, он забудет про все революции. Он, конечно, не совершал бы террористический акты, но убивал бы президента, детей его и так далее. Но давайте должное отдадим: он же не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один из тех, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, людей неглупых, собирали информацию, анализировали ее, предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат (в данном случае подразумевается организация теракта в Беларуси по примеру убийства президента Египта Анвара Садата в 1981 году – Ред.), - подчеркнул Лукашенко.

Президент также рассказал, что мятежники рассчитывали при помощи армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, КГБ и МВД. Все эти структуры, по словам Лукашенко, вооружены. И если бы получилось их столкнуть, то началась бы «самая страшная и горячая гражданская война, которой не были ни в одной стране».

В планах заговорщиков было и отключение энергосистемы Минска. На это обратил внимание, как отметил Лукашенко, президент России Владимир Путин. Уже в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела. Фильм-расследование о событиях готовит телеканал ОНТ. НО и в этом расследовании смогут показать далеко не все.

Лукашенко сказал, что заранее в Беларуси было задержано несколько террористических групп. О некоторых в СМИ сообщили, а остальных не стали «светить», но они, по словам главы государства, уже дают признательные показания.

- И прежде, чем вякать, пусть о том подумают, что мы покажем, что они говорят. Мы видели это все. Я же в СИЗО им сказал, когда там был. Взял документ, зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, тот самый супруг новоявленного «президента» рассказывает, как они младшего сына в тюрьму хотели посадить: вот к власти придем и посадит. А адвокат говорит: «Как? Он ведь несовершеннолетний», - «Фигня, мы найдем, за что именно посадить». Оттуда все и началось. И мы все покажем людям. Поэтому тему эту не замусолишь, - отметил Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, более 30 человек.

- Вот их политика. И не дай бог, пришли бы они к власти. Нельзя их близко подпускать к власти. Плохо, что произошло в 2020 году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать, - заявил Лукашенко.

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко рассказал о том, что на него и его детей готовилось покушение.

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