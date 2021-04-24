Анастезиологу-реаниматологу, которого обвиняют в поджоге «Табакерок» в Боровлянах, дали 15 суток за листовку на остановке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастезиологу-реаниматологу, которого обвиняют в поджоге «Табакерок» в Боровлянах, дали 15 суток за листовку на остановке. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Врач 1 городской клинической больницы Святослав Удот был задержан в четверг, 22 апреля, сотрудниками Боровлянского отделения милиции. Его обвиняют в том, что «около 2.20 ночи он наклеил лист формата А-4 на остановке Боровляны-6, на котором было написано: «Белорусам – воля, крысе – подвал».

На мужчину в РОВД был составлен протокол по статье 24.23 КоАП, расценив данное действие как несанкционированный пикет.

В пятницу, 23 апреля, в суде Минского района судья Екатерина Новикова рассматривала дело Святослава Удота. На ее вопрос о значении надписи на листовке, врач сказал, что нужно читать буквально.

Во время дачи показаний, Удот заявил, что подобным образом хотел выразить свое несогласие с теми нарушениями, которые в последнее время происходят в Беларуси.

Судья назначила мужчине 15 суток административного ареста.

В тот же день, когда состоялся суд, в милиции заявили о том, что был задержан подозреваемый в поджоге трех «Табакерок» в Боровлянах. По мнению правозащитников, речь идет об одном и том же человеке.

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