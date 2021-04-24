С ленточкой и красно-зелеными шариками: в Гомеле торжественно открыли пандус на входе в отделение поликлиники

В Гомеле торжественно открыли пандус на входе в отделение поликлиники. Фото: скриншот с телеканала Беларусь 4

В Гомеле 23 апреля торжественно открыли пандус на входе в отделение 1 Гомельской городской детской клинической поликлиники. Сюжет об этом показали в эфире Телерадиокомпании Гомель.

В торжественном открытии принял участие депутат Палаты представителей Александр Данченко. Он и перерезал красную ленточку вместе с заведующей филиалом поликлиники Ингой Ильевой.

- На приеме матери была озвучена проблема, что негде поставить коляску. Мы изучили вопрос совместно с предприятиями и частным предпринимателем и решили его. Теперь остается навести порядок рядом. В частности, проделать ямочный ремонт и обустроить въезд. Думаю, что всегда можно находить возможности, чтобы помочь людям, - рассказал Данченко.

Как отметила заведующая филиалом 1 Гомельской городской детской клинической поликлиники, что колясочная и пандус упросят посещение отделения.

К слову, колясочную украсили красно-зелеными шариками.

В Гомеле торжественно открыли пандус на входе в отделение поликлиники. Фото: gp.by

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