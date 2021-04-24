В Гомельском районе рабочего придавила железобетонная плита. Фото: МЧС

В Гомельском районе рабочего придавила железобетонная плита. Информация об этом была размещена на сайте МЧС.

- Инцидент произошел в пятницу, 23 апреля, в урочище Боровая. Мужчина убирал помещение от строительного мусора. В какой-то момент на мужчину упала железобетонная плита. Она находилась в неустойчивом положении. В результате случившегося, у мужчины оказались зажаты ноги, - прокомментировали в МЧС.

В ведомстве добавили, что на место случившегося приезжали работники лицея МЧС. При помощи домкратов они смогли приподнять плиту и освободить мужчину.

- Его передали врачам скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу, - рассказали в МЧС.

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