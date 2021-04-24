В небе под Минском 24 апреля заметили редкий вид облаков. Фото: сообщество вконтакте "Природа Беларуси"

В небе под Минском в субботу, 24 апреля, заметили редкий вид облаков. Информация об этом была опубликована в сообществе «Природа Беларуси».

Вид облаков называется мамматусы.

- В субботу, 24 апреля, удалось увидеть и заснять красивое по своей форме облако под Минском. То, что находится под облаком – мамматусы. Это редкий вид и разновидность кучевых облаков с ячеистой структурой, - говорится в сообщении.

Метеорологи подобные тучи называют «Mammatus clouds» (mammatus происходит от латинского mamma, что означает «вымя» или «грудь»). Они состоят из кристаллов льда и воды. Автор поста отмечает, что мамматусы зачастую располагаются под мощными кучевыми или же кучево-дождевыми облаками. С земли это выглядит, как серые тучи, от которых более темные элементы свисают вниз.

Вместе с тем подобные облака могут являться предвестниками опасности. В сообщении говорится о том, что «они всегда имеют непосредственное отношение к грозовым штормам и кучево-дождевой облачности. К тому же в тучах может быть грозовой очаг, который расположен на расстоянии в несколько десятков километров».

В небе под Минском 24 апреля заметили редкий вид облаков. Фото: сообщество вконтакте "Природа Беларуси"

В субботу, 24 апреля, погода вновь была неустойчивой. В Минске то выглядывало солнце, то шел дождь, который сменялся снегом.

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