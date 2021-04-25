Православные празднуют 25 апреля Вербное воскресенье: что можно делать в этот день и что под запретом

Освященная верба, считают в народе, оберегает дом от пожаров и болезней. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На воскресенье, 25 апреля, в 2021-ом году пришелся один из 12 главных церковных праздников православия. Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи, иначе праздник называют Вход Господень во Иерусалим.

Также Вербное воскресенье является перdым днем Страстной недели - особого периода, в течение которого верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

В Евангелии Вход Господень во Иерусалим подробно описывается. Говорится, что Иисус с учениками торжественно въехал в город и его встречали как Мессию. Это произошло после воскрешения Лазаря, поэтому на пути «пророка и великого чудотворца» стели ковры, пальмовые ветви и даже одежду.

В православии и католичестве пальмовые ветви были заменены вербными, отсюда и появилось другое название праздника. Это было связано с более холодным климатом и тем, что верба зацветает первой среди деревьев.

В Вербное воскресенье во время всенощной освящают вербные ветки, накануне или в сам праздник, после литургии.

В народе считали, что освященная верба наделяет людей в доме здоровьеv и энергией, оберегает скот, сохраняет весь дом от болезней и нечистой силы. Считалось, что освященные веточки вербы в доме также уберегут его от пожаров, а урожай от града. Было и поверье, что сережки вербы исцеляют от бесплодья женщин, если они их съедят.

Также по Вербному воскресенью в старину определялась погода на остаток весны и все лето. Почки на деревьях набухли, но еще не успели распуститься - жди холодов. Но, если уже распустились, то лето и весь год будут особенно урожайными.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье?

Священнослужители говорят, что в Вербное воскресенье верующими людям необходимо посетить праздничную литургию, а накануне принять участие во всенощных бдениях. Но если пойти в церковь не получается, можно помолиться дома, прочитав акафист празднику.

В праздничный день не стоит выполнять тяжелую физическую работу, но некоторые обычные бытовые дела по дому выполнить можно.

Нельзя в этот день ссориться с близкими или обижаться на кого-либо. Наоборот, следует одарить радостью праздника как можно больше людей.

Что можно и нельзя есть в Вербное воскресенье?

В день Вербного воскресенья делается послабление поста и можно есть рыбу и икру, разрешено умеренное количество вина.

Однако по-прежнему запрещается есть скоромные продукты: мясо или птицу, яйца или молочные продукты.

Что делать с веточкой вербы?

Веточки освященной вербы христиане сохраняют дома. Ею следует украсить место в доме с иконами. Потом веточку можно пересадить в сад или в лес. Если веточки вербы сохранялись целый год, то после этого их следует сжечь.

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