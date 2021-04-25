Смертельная авария под Минском: Opel влетел в ограждения разделительной полосы - выжил только один пассажир

Водитель потерял управление и вылетел на огражденную разделительную полосу. Фото: УВД Миноблисполкома.

О серьезной аварии, которая произошла на 20-ом километре автотрассы М3 вечером 24 апреля, проинформировала пресс-служба УВД Миноблисполкома в официальном телеграм-канале.

ДТП случилось около 20.40 часов на трассе недалеко от деревни Марьяливо, что в Минском районе. За рулем «Опель» находился 34-летний житель Логойска. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и иномарка заехала на разделительную полосу, где столкнулась с дорожным ограждением, а затем и опорой информационно-указательных знаков.

В машине было три человека, двое погибли на месте, третий госпитализирован. Фото: УВД Миноблисполкома.

Смертельные травмы в аварии получил водитель и 29-летний пассажир, они скончались на месте ДТП. Другой пассажир, 30-летний мужчина, был травмирован и доставлен в больницу.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело (ч.3 ст.317 УК РБ).

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