В Жодино в бане задержали 20 человек: несанкционированная акция

Жодинцев за несанкционированную акцию задержали в частной бане. Фотоиллюстрация: homester.com.ua.

О том, что в Жодино в субботу, 24 апреля, были задержаны 20 участников несанкционированного массового мероприятия, сообщил телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

Это произошло около 19.00 часов в частном секторе города.

- 13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики, - прокомментировали в УВД.

И к сообщению о задержании прикрепили фото: стол с едой и напитками и белое полотно с гербом погоней.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Фото: УВД Миноблисполкома.

Правоохранители уточнили также, что некоторые из задержанных жодинцев, ранее уже привлекались к ответственности за протесты.

На задержанных составили протоколы об административном правонарушении (ст.24.23 КоАП РБ).

Как уточнили ресурсу ex-press.by очевидцы, компания из 20 человек собралась в Жодино, чтобы отдохнуть в частной бане.

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