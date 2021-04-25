Стало известно, сколько человек во всем мире привились от коронавируса: цифра впечатляет

Лидеры по вакцинации населения от коронавируса: Сейшелы, Израиль, Бахрейн и Чили. Фото: pixabay.com.

Официально сообщается о том, что в мире прививки от коронавируса получили более 1 миллиарда человек. Такую информацию опубликовал ресурс The Times of Israel.

Уточняется, что вакцинировать от «ковида» седьмую часть населения всей планеты удалось менее чем за 5 месяцев. Именно такое время назад начали разворачиваться первые программы массовой вакцинации от COVID-19.

Общее число вакцинированных - 1 миллиард 2 миллиона 938,5тысячи человек в 207 странах мира. При этом известно, что 58 процентов от общего числа вакцинированных - это прививки сделанные в США, Китае и Индии.

Есть также и страны-лидеры с самым высоким процентом вакцинированных граждан. Так больше всего прививок, а именно по две дозы вакцины, получили жители Сейшел (56%), Израиля (56%), а также Бахрейна и Чили (по 32%).

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