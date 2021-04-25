Лукашенко проанонсировал еще одну встречу с Путиным и сказал, когда это произойдет

Лукашенко и Путин договорились снова провести очередные переговоры летом 2021 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» сообщала о том, что на минувшей неделе состоялась очередная рабочая встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В четверг, 22 апреля, Лукашенко летал к Путину в Москву.

А уже в субботу, 24 апреля, он проанонсировал еще одну встречу с российским президентом, в ближайшее время. О договоренности с Путиным провести еще одну встречу летом 2021-го года Лукашенко заявил в эфире «Беларусь 1».

Посещая 24 апреля территорию Полесского радиационно-экологического заповедника, Лукашенко подробнее рассказал о содержании последних переговоров с Путиным. И сказал, когда состоится новая, уже 5-ая с начала 2021-го года, встреча с российским президентом.

- Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, то они будут продолжены на уровне правительства. А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС (Высшем государственном совете Союзного государства - Прим.) подпишем. Вот такая вот тактика, - прокомментировал Лукашенко.

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