Пинчанин попался в объектив фотоловушки, отнес ее домой и разломал: что было дальше

Пинчанин заплатит штраф не только за загрязнение леса, но и за сломанную фотоловушку. Фото: Пинский лесхоз.

Инцидент с фотоловушкой произошел на территории Пинского лесхоза 20 апреля, сообщает media-polesye.by.

Житель Пинска решил избавить от бытового мусора и понес пакет в ближайший лес. Понес, видимо, не в первый раз - на месте где собирался выбросить мусор мужчина, вся земля уже была усыпана мусором и нечистотами.

В какой-то момент пинчанин заметил, что его… «снимают». Рядом с местом, ставшим стихийной свалкой, лесники установили фотоловушку. В объектив прибора неожиданно для себя попал и пинчаин. Заметив устройство, мужчина решил сорвать камеру и уничтожить ее, чтобы, видимо, замести следы.

- Для этого он снял камеру и отнес ее домой, где разбил прибор молотком. Однако мужчина не подумал о том, что при срабатывании камеры фотографии в режиме онлайн сразу же передаются на сервер лесхоза, - прокомментировали в Пинском лесхозе.

Нарушителя вычислили. В отношении него составлены несколько протоколов о нарушениях. Так за уничтоженную фотоловушку он выплатил ущерб в размере 554,1 рублей. Еще ему грозит штраф до 10 базовых из-за загрязнения леса (ч.1 ст.16.22 КоАП РБ).

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