Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля 2021 года: + 1276 человек за сутки и еще 10 умерших пациентов

В Беларуси продолжают фиксировать высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве сообщили, сколько еще человек в Беларуси заразились коронавирусом. Обновленные данные на воскресенье, 25 апреля, появились в официальном телеграм-канале ведомства.

Сообщается о том, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 276 человек. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Беларуси, по официальным данным, заболели 352 тысячи 950 человек. У всех из них тест на коронавирус был положительным.

В Минздраве рассказали о том, что за сутки были выписаны из медучреждений 1 тысяча 455 пациентов.

- Всего в Беларуси выздоровели 343 тысячи 557 пациентов, с ранее подтвержденным диагнозом «коронавирус», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Обновили в Минздраве и данные тестирования на коронавирус. Только за минувшие сутки было выполнено более 18,8 тысячи тестов. А за всю пандемию уже свыше 5,778 миллиона тестов на «ковид».

Также стало известно, что за минувшие сутки умерли еще 10 пациентов с коронавирусом. Всего в Беларуси скончались 2 тысячи 493 человека с выявленным коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, сколько человек во всем мире привились от коронавируса: цифра впечатляет.

Достичь такого показателя вакцинации человечество смогло менее чем за 5 месяцев (подробности).

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 апреля 2021 года: с 1 мая для белорусов отроется еще одна страна.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 25 апреля 2021 года (подробности).