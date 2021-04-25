Дождь, немного снега и +9: прогноз погоды в Беларуси на 26 апреля

Днем 26 апреля на большей части Беларуси вероятны кратковременные осадки: дождь и мокрый снег, возможны грозы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последняя рабочая неделя апреля в Беларуси начнется с кратковременных осадков, сообщили в Белгидромете.

Также синоптики предупредили о том, что еще в воскресенье, 25 апреля, а затем и в понедельник, 26 апреля, по республике ожидается усиление ветра с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Направление ветра западное и северо-западное. Днем ветер будет порывистым с усилениями.

В целом в ближайшие сутки погода будет с переменной облачностью. Ночью местами, а днем уже на большей части Беларуси - кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых регионах возможны и грозы.

Что касается температурного фона, то в ночные часы термометры покажут от -5 до +1 градусов. Днем потеплеет до +3…+9 выше ноля.

По народным приметам понедельник, 26 апреля, считается днем Фомаиды Медуницы. В этот день предки отправлялись в лес за медуницей, считалось, что именно в этот день она обретает целебную силу. Собранное растение затем использовали в качестве чая и даже добавляли в весенние салаты.

Звездная ночь на Фомаиду Медуницу сулила урожайный год. А если 26 апреля распускался дуб, то это предвещало жаркое лето. Если при этом на дубе все еще оставалось много желудей, то год должен был быть урожайным, а вот будущая зима холодной.

Можно было в этот день предсказать погоду и на остаток весны: распустились золотисто-желтые первоцветы, наступят скоро теплые дни, а громко кукует кукушка - тепло придет уже в последующие дни.

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