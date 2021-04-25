Фоторепортаж: С вербой и масками, но не все: белорусы празднуют Вербное воскресенье

В Беларуси 26 апреля отмечают Вербное воскресенье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в воскресенье, 26 апреля, в Беларуси православные верующие отмечают Вербное воскресенье и поясняла, что можно делать в этот день, а что запрещено.

На освящение веточек вербы многие пришли с детьми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот день - один из двенадцати главнейших церковных праздников, духовенство рекомендует посещать храмы.

В православных храмах освящают веточки вербы, окропляя их святой водой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Освящение и окропление святой водой украшенных веточек вербы (отчего и название праздника - Вербное воскресенье - Прим.), происходит во время всенощной службы и затем повторяется уже днем после литургии.

Во время литургии в храме. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью - Воскресение Господне. Освященные ветки вербы хранят в доме рядом с иконами весь год, считая их источниками целебной силы и своеобразным оберегом.

В Вербное воскресенье родители читают особую молитву о защите своих детей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вербу ставили у изголовья больных, а детей вербой даже легонько постукивали, чтобы они росли здоровыми и не болели: «Не я б'ю - вярба б 'е. Праз тыдзень - Вялiкдзень!».

В народе считают, что освященная верба может излечить и убережет от нечистой силы. На Вербное воскресенье веточками вербы прикасались к людям, желая им здоровья.

Детей на Вербное воскресенье легонько постегивали веточками вербы, это, считалось, поможет им не болеть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вербное воскресенье во время пандемии коронавируса несет свой оттенок. Некоторые, но не все, пришли освящать вербу к храмам в защитных масках. Многие привели на освящение вербы и детей.

В Вербное воскресенье можно молится о здоровье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Людей объединило общее ощущение светлого праздника.

В народе считалось, что освященная верба обладает целебными свойствами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Православная Пасха 2021 в Беларуси: какого числа, в каких храмах будут службы и какие продукты освящать.

Как подготовиться к Пасхе и чем накрыть стол (подробности).