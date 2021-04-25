Минэнерго опровергло и назвало фейком информацию об опасности Белорусской АЭС, которая появилась на ее сайте

Неизвестные опубликовали провокационную информацию на сайте БелАЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 26 апреля, в Минэнерго сообщили о хакерском взломе сайта Белорусской АЭС. Такая информация появилась в телеграм-канале ведомства около 13.50 часов. В пресс-службе Минэнерго сообщили, что сайт БелАЭС взломали 26 апреля неизвестные.

- Кем именно был взломан сайт - сейчас выясняют специалисты, - прокомментировали в ведомстве. И подчеркнули, что опубликованная в сообщении хакеров информация недостоверна и является фейковой.

В Минэнерго сообщили, что на сайте АЭС ведутся восстановительные работы и некоторое время интернет-страница будет недоступна.

«Это сообщение - крик о помощи»

На 14.40 часов сайт Белорусской АЭС был в открытом доступе, а на главной странице ресурса можно было прочитать информацию, оставленную, по заявлению Минэнерго, неизвестными злоумышленниками. Хакеры представились «небезразличными сотрудниками БелАЭС» и от имени работников станции заявили об имеющихся неполадках оборудования. А также сообщили, что намеренно выбрали дату публикации данного текста - годовщину чернобыльской трагедии.

- На протяжении всей стройки, на объекте происходили аварии и поломки. Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрывать, - говориться в заявлении.

Свои действия - публикацию информации такого характера на сайте БелАЭС неизвестные назвали способом прервать молчание. Также они призвали мировое сообщество повлиять на закрытие атомной станции.

- Белорусское руководство мало чем отличается от советских предшественников. Это сообщение - крик о помощи. Мы умоляем все мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно, - потребовали неизвестные хакеры в обращении.

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