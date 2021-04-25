«Надо, чтобы все были в адекватном состоянии»: Тамара Гвердцители прокомментировала события вокруг «Славянского базара»

Тамара Гвердцители считает, что эмоции нужны только на сцене. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Страсти вокруг «Славянского базара» 2021-го года продолжают накаляться. Имена одних артистов исчезают с афиш, другие же, даже не будучи приглашенными на музыкальный форум, заявляют: «Поедем, если позовут!».

Так например, недавно Олег Газманов сообщил, что хотя его еще не пригласили участвовать в витебском фестивале, но он бы «точно не отказался».

«28-й раз - это не третий, даже не девятый»

Свой комментарий гостелеканалу СТВ по поводу «Славянского базара в Витебске» дала и известная певица Тамара Гвердцители.

Народная артистка России и Грузии заявлена на торжественное открытие фестиваля, и она подтвердила, что на «Славянский базар» в 2021-ом году приедет. Причем участвовать в фестивале Гвердцители будет уже в 28-ой раз.

- «Славянский базар», Беларусь - это отдельная глава в моей, наверное, жизненной книге, потому что просто так не бывает таких отношений. И 28-й раз - это не третий, даже не девятый, - заявила она.

И, продолжая, порассуждала о том, что артисты всегда полны творчества, хотят что-то осуществлять, понимая при этом «если мы не сделаем, тогда кто же?!».

Тамара Гвердцители собирается участвовать в "Славянском базаре в Витебске" в 28-ой раз. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Эмоции нужны только на сцене»

Она высказала надежду на то, что во время фестиваля в Витебске все будет хорошо и прекрасно, как всегда.

- Дай бог, чтобы это все состоялось на такой же приподнятой ноте, как всегда. Разум всегда должен быть впереди всего. Эмоции только нужны на сцене, в музыке, - уверена Гвердцители.

Также артистка прокомментировала и скандалы, нарастающие вокруг фестиваля, из-за отказов многих «артистов с афиш» принимать участие.

Тамара Гвердцители заметила, что в последнее время многие темы политизируются, и это не является странным. Она вновь подчеркнула, что впереди всего должен быть разум, а эмоции - только на сцене.

- Надо всем пожелать, чтобы все, как говорится, были в нормальном, адекватном состоянии и горячо любили свое дело, - заключила она.

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