Ученые назвали спрей для горла с повидон-йодом эффективным для профилактики коронавируса. Фото: pixabay

Применение антисептиков на основе повидон-йода может уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в докладе ученых из Национальной университетской больницы Сингапура, сообщает издание Straits Times.

Результаты нового исследования показали, что химиопрофилактика с использованием гидроксихлорохина или спрея для горла на основе повидон-йода эффективнее, чем применение витамина C для снижения рисков заболевания COVID-19 у молодых и здоровых мужчин.

«По сравнению с витамином C, значительное снижение риска (заражения – ред.) в абсолютном значении наблюдалось в случае с гидроксихлорохином для приема внутрь и спреем для горла на основе повидон-йода», – уточняется в докладе.

В частности, применения спрея для горла с повидон-йодом три раза в день или перорального препарата гидроксихлорохина один раз в день снижает вероятность заражения вирусом Sars-CoV-2 более чем на 20 процентов.

Доцент Рэймонд Сит, руководивший исследованием, заявил, что использование этих препаратов может снизить риск распространения COVID-19 в районах, где еще не начали массово прививать население. При этом ученые высказал мнение, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются в связи с отсутствием массовой вакцинации единственными мерами для предотвращения распространения инфекции, эффективность которых доказана.

Всего в исследовании участвовали свыше трех тысяч мужчин, чей средний возраст составлял 33 года. Они не были больны коронавирусом в начале этой научной работы, в ходе которой изучались несколько препаратов, которые можно использовать для борьбы с COVID-19.

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По его словам, нужно также быть внимательным с дозировкой (подробности).