Глава ФСБ России рассказал об исследовании вероятной причастности США к «попытке переворота в Беларуси»

Александр Бортников. Фото: kremlin.ru
Могли ли быть причастны США к «попытке военного переворота в Беларуси» – этот вопрос в настоящее время исследуется. Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.
По его словам, это дело сейчас расследуют КГБ и следственные органы Беларуси.
– Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Беларуси, – заявил Бортников, отвечая на вопрос о роли США в «попытке переворота».
Руководитель ФСБ добавил, что материалы дела указывают на то, что это была именно попытка военного переворота.
– Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц <…> в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Беларуси. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательных расследований, – сказал Бортников.
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