На МАЗе отреагировали на введение спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики в Украине

Украина ввела ограничения на поставку транспорта из Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский автомобильный завод продолжает свою работу на рынке Украины в обычном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте МАЗа.

Напомним, что ранее Украина ввела специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси (35% от таможенной стоимости), а действовать она будет с начала мая.

«Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе и пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объёме и в указанные сроки. ООО «СИИ «Торговый Дом «МАЗ-Украина» продолжает функционировать и выполнять все свои обязательства перед потребителями. Хотим подчеркнуть, что все клиенты торгового дома «МАЗ-Украина» получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок», – говорится в заявлении предприятия.

Также там отметили, что рынок Украины – один из стратегически важных для Минского автомобильного завода.

«За время сотрудничества наше предприятие изготовило и поставило полторы тысячи единиц пассажирской техники во все регионы страны. Особенно продуктивными были последние 3 года, когда объем поставок достиг двухсот пятидесяти единиц в год. В грузовом сегменте количество реализованной за последние шесть лет автотехники достигло более восьми тысяч единиц», – сказано в заявлении на сайте МАЗа.

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