Медики назвали неожиданное последствие коронавируса. Фото: pixabay

Коронавирус может спровоцировать развитие заболеваний щитовидной железы, причем как воспалительного, так и аутоимунного характера. Такое неожиданное последствие COVID-19 назвали специалисты Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний французского госпиталя CHU-Larrey, результаты их исследования опубликованы на сайте издательской компании SpringerLink.

По словам ученых, внелегочные проявления коронавируса могут включать эндокринные формы, например, заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки.

Они добавили, что довольно часто встречали у пациентов с COVID-19 подострый или хронический тиреоидит (воспалительное поражение щитовидной железы различного характера), болезнь Хашимото (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы аутоиммунного генеза) и другие эндокринные патологии.

Ранее исследователи озвучили неожиданные причины повторного заражения коронавирусом, они связаны с невосприимчивостью COVID-19 к антителам, к которой приводят природные соединения в организме человека, влияющие на связывания антител с вирусом.

В частности, британские исследователи выяснили, что в состав гемопротеинов (это биливердин и билирубин) входят природные соединения, которые подавляют связывание антител со спайковым белком коронавируса. Биливердин на 30-50% может подавлять соединение человеческих антител со спайковым белком. В итоги они становятся неэффективны в борьбе против COVID-19.

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Исследование проводилось для изучения препаратов, которые можно использовать для борьбы с COVID-19 (подробности).