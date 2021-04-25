Певица Наталья Подольская вместе со своим супругом Владимиром Пресняковым-младшим отправилась в отпуск на Мальдивы. Фото: Instagram Подольской

Певица Наталья Подольская вместе со своим супругом Владимиром Пресняковым-младшим улетела в отпуск на Мальдивы. Она отправилась в путешествие вместе со своим сыновьями Артемием и Ваней.

Артистка поделилась снимками с отдыха. На одном из них она позирует в васильковом бикини. Купальник хорошо подчеркнул ее стройную фигуру. Подписчики певицы пришли в восторг от увиденного.

Подольская в васильковом бикини восхитила поклонников своей стройной фигурой. Фото: Instagram Подольской

«Красотка», «Какие нооооогиииии. Шикардос», «Как вы питаетесь, Наташа? Ну как после двоих детей остаётесь такой стройной», «Королева пляжа», «Наталья, Вы удивительная. На этом фото просто чудо. Ноги бесконечные», – высказали мнение поклонники Подольской.

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