Фотофакт: Могилев засыпало снегом 25 апреля

Утром 25 апреля Могилев засыпало снегом. Фото: mogilev.online
Погода преподнесла сюрприз жителям Могилева 25 апреля. Утром город засыпало снегом, а столбики термометров опустились до отметки в 0°С. Об этом сообщает портал mogilev.online.
Добавим, что синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в выходные, прогнозировали и снег в некоторых районах.
Снег в Могилеве 25 апреля. Фото: mogilev.online
Пока в Беларуси не потеплеет. В ближайшие несколько дней будет прохладно. На 26 апреля объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.
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