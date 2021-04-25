Российский блогер Илья Варламов высмеял слишком торжественное открытие колясочной и пандуса в поликлинике в Гомеле. Фото: Кадр из видео телеканала "Беларусь 4"

Российский блогер Илья Варламов иронично прокомментировал открытие колясочной и пандуса в гомельской поликлинике из-за неоправданной торжественности вокруг этого события, которую придали ему местные чиновники. Блогер отметил, что им не стоило устраивать из рядового события шоу.

Варламов посмотрел сюжет об открытии пандуса и колясочной на «Беларусь 4». Видео, к слову, вскоре удалили с этого YouTube-канала. Блогер в своем ЖЖ оставил комментарий по поводу такого открытия пандуса и колясочной.

По его словам, власти должны создавать условия в поликлиниках и больницах для комфорта пациентов, однако это их рядовая обязанность, поэтому не нужно делать шоу из этого. По мнению Враламова, пандус сделан слишком крутой, поэтому по нему вряд ли удобно подниматься, а у колясочной непрезентабельный вид.

– Под видом заботы о людях около поликлиники был сделан крутой пандус, якобы призванный повысить доступность городской среды, и установлен убогий пластиковый бокс с рынка, куда и мусорные контейнеры-то ставить стрёмно», – высказал мнение блогер.

Он добавил, что если этот бокс сейчас так выглядит, то не сложно представить, каким он будет через год-два.

Колясочную открыли в поликлинике в Гомеле. Фото: Кадр из видео телеканала "Беларусь 4"

Варламов высмеял крутой пандус, якобы призванный повысить доступность городской среды. Фото: Кадр из видео телеканала "Беларусь 4"

– Видимо… белорусские чиновники решили пооткрывать объекты уровня мусорки у дома с яркими репортажами в СМИ. Что ж, остается лишь с бурным возгласом «Ура!» устроить салют и поблагодарить белорусское государство за установку двух кусков профиля и пластиковой коробки, – заключил блогер.

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