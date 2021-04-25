«После вас вопросы будут к Коле»: опубликовано новое видео встречи Тихановского и Лукашенко в СИЗО

Сергей Тихановский. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Момент встречи в СИЗО Александра Лукашенко и Сергея Тихановского показали в эфире телеканала ОНТ. Контекст не совсем понятен. Кадры появились в рубрике «Антифейк», в которой анонсировался эфир на следующей неделе. Зрителям покажут материал под названием «Убить президента», в котором обещают «много интересного и шокирующего».

На опубликованном видео слышно, как блогер, создатель YouTube-канала «Страна для жизни», политзаключенный Тихановский сказал Лукашенко, что после него вопросы будут к Коле (младшему сыну президента Беларуси – ред.)

– После вас вопросы будут к Коле. Вот что я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут – эти вопросы к Коле позже, – сказал Тихановский Лукашенко.

Тот ответил, что к его сыну вопросов ни у кого не будет.

– У тебя к Коле никаких вопросов не будет, – сказал Лукашенко, пояснив, что его сын будет обычным гражданином, как дети Тихановского.

– Приедут за ним, – добавил Тихановский.

Напомним, что 10 октября 2020 года Лукашенко в СИЗО встретился с политзаключенными. Двух человек - активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского и IT-руководителя Дмитрия Рабцевича - после этой встречи досрочно выпустили.