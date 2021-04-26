Министр лесного хозяйства прокомментировал информацию о «массовой вырубке леса» Фото: Инна КОРСАК

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в эфире телеканала «Беларусь 1» прокомментировал информацию о «массовой вырубке леса».

- На данный момент Беларусь находится в пиковой лесистости за последние сто лет и входит в десятку передовых лесных держав. На сегодняшний день площадь лесов занимает у нас более 40% территории. И на каждого жителя Беларуси приходится по 180 кубометров древесины. К примеру, в Австрии на каждого жителя приходится 130 кубов древесины, а в Германии и Польше – по 60 кубов, - рассказал Дрожжа.

По словам министра, площадь лесов Беларуси прирастает: высаживается больше, чем вырубается. Что касается максимальной вырубки, то она была в 2018 году.

- Тогда шло массовое усыхание сосновых насаждений и по этой причине мы были вынуждены заготовить более 28 миллионов кубов древесины. В 2019 году усыхание пошло в половину меньше, а уже в 2020 году мы еще в половину меньше древесины заготовили. Все мероприятия у нас выверенные и плановые, - заявил Дрожжа.

Он добавил, что у нас не происходит вырубка леса там, где это хочется сделать отдельно взятому лицу. В Беларуси раз в десять лет проводят инвентаризацию лесного фонда на отдельно взятой территории.

- Проходится весь лес, делается аэросъемка, дешифрируются снимки и на десять лет намечаются мероприятия, при учете возраста и состава древесины. Это мероприятия по ведению лесного хозяйства на протяжении десяти лет, - отметил Дрожжа.

На вопрос, который касался подорожания пиломатериалов, министр сказал, что цена формируется на бирже, а выросла она по причине роста стоимости на древесину в мире.

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