На ОНТ озвучили новые факты по делу о госперевороте в Беларуси и заявили, что готовилось около 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами

На снимке колонна ливийских боевиков на внедорожниках. Фото: AFP

В эфире телеканала ОНТ в программе «Антифейк» 25 апреля, в воскресенье, показали сюжет о том, что задержанные по делу о государственном перевороте в Беларуси адвокат Юрий Зенкович, лидер партии БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута дают признательные показания.

- Признаю себя виновным в участии в заговоре, - сказал Федута.

В сюжет также был включен комментарий выпускника школы КГБ СССР и Академии ФСБ России, который ныне является руководителем кафедры госуправления в Академии управления при президенте, Станислава Князева.

- Готовилось порядка 150 внедорожников с крупноколиберными пулеметами. Мы могли их видеть по телевидению, когда они гонялись за Каддафи по пустыне. Вы это помните? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска из Литвы. Здесь ведь не такое большое расстояние. И из крупнокалиберных пулеметов планировалось взять резиденцию и расстрелять президента, - заявил Князев.

В сюжете также показали кадры деревни, а закадровый голос произносит текст о подыскивании того самого «дома для похищений» и подготовке «ямы для допросов».

Затем авторы сюжета процитировали заявление Государственного департамента о непричастности США к заговору против Александра Лукашенко и порекомендовали «искать правду» в самом Вашингтоне, упомянув при этом имя советника президента, бывшего заместителя помощника министра обороны США Майкла Карпентера и проанонсировали новый фильм, который называется «Убить президента».

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко рассказал, что на него и его детей готовилось покушение.

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