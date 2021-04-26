В Министерстве экономики прогнозируют рост ВВП на 1,8% в первом полугодии Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве экономики прогнозируют рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

- В первом квартале ВВП уже вырос на 0,9%. И самый большой вклад внесла промышленность. При этом не только наши традиционные сырьевые отрасли, в числе которых нефтепереработка и калийные удобрения, но также производство машин, оборудования, вычислительной техники. Да, к сожалению, не все сработали хорошо. Есть некоторые трудности в строительстве в связи с холодной зимой, но, к примеру, темны ввода жилья выше, чем в 2020 году. Сельское хозяйство пока еще не набрало нужные темпы роста. Пока услуги проседают, - сказал Ярошевич.

По его словам, на второй квартал 2021 года в Минэкономики смотрят оптимистично.

- Наша оценка полугодия на данный момент – рост ВВП на 1,8%, - подчеркнул Ярошевич.

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