Министр спорта и туризма рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Фото: сайт СТВ

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире программе «Неделя» на телеканале СТВ рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио

- Подготовка к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, у нас идет планово. Есть виды спорта, в которых удается показывать хорошие результаты. Уже получены олимпийские лицензии. В той же гребле на байдарках и каноэ что ни спортсмен – призер или победитель соревнований, а вот на Олимпийские игры едут единицы, - прокомментировал Ковальчук.

Он добавил, что решение об участии конкретных спортсменов в Олимпиаде будет принимать совместная комиссии НОК, Министерства спорта и туризма и федераций непосредственно перед самими Играми.

Ковальчук отметил, что свой отпечаток на проведение Олимпийских игр наложит пандемия коронавируса.

- Да, скорее всего, будут ограничения, причем не только в плане перемещения, но и контактов друг с другом, допуска зрителей на трибуны. Самое главное, чтобы наши спортсмены были психологически готовы к подобным условиям, - подытожил Ковальчук.

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