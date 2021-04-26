«Вводят даже внутримышечно!». Украинцы решили лечиться от COVID-19 лекарством для животных

Украинские медики бьют тревогу: люди занимаются самолечением от ковида, используя лекарства для животных. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Украине некоторые люди практикуют опасный способ самолечения от COVID-19. Они используют ветеринарный препарат, которым у животных изгоняют паразитов. О тревожной ситуации телеканалу Украина 24 рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Речь идет о препарате Ивермектин. Это противопаразитарный препарат, который используется не только для собак и кошек, но и для крупных животных – лошадей, свиней, овец, крупного рогатого скота. Иногда Ивермектин используют и для лечения людей, но это должна быть специальная вариация лекарства, рассчитанная на человеческий организм. «Человеческий» Ивермектин есть не во всех странах, так как не везде его применяют для лечения людей.

В начале 2021 года ученые заявили, что в лабораторных условиях установили эффективность некоторых компонентов Ивермектина против COVID-19.

-Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Food and Drug Administration), американцы, высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно, - сказала Ольга Голубовская, предостерегая от самолечения.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как белорус, пытаясь обезопасить себя от ковида, начал пить перекись водорода. После этого мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу, он умер.

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