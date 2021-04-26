«Назовите клубы, в которых они сегодня играют»: Министр спорта высказался о белорусском футболе

Министр спорта высказался о белорусском футболе. Фото: БелТА

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ высказался о белорусском футболе.

- Мы еще ни одного движения в выбранной концепции не сделали. Да, она есть и довольно большая. В этом году вторая лига у нас будет существовать в новом формате. Требования по ограничению заработных плат в футбольных клубах. Результаты сборной, результаты клубов на европейской арене показывают, что результата нет. А средства ведь очень большие вкладываются в развитие футбола, - подчеркнул Ковальчук.

Он добавил, что не нужно говорить, что сейчас что-то плохо идет.

- Мы еще пока не поработали в этой системе. Пройдет четыре-пять лет и уже тогда можно будет делать какие-либо выводы. А сейчас говорить о том, что мы что-то сломали, что здесь работало…Если оно работало, то почему результатов не было? Если вы двадцатилетиями здесь готовили футболистов, то почему их в мире нет? Где и в каких клубах играют они? Назовите клубы, в которых сегодня выступают – европейского и мирового уровня клубы – где наши футболисты выступают, кто их подготовил и какие результаты? Не я занимался этим. Я работаю буквально три года, но вы уже тут так рьяно кинулись и начинаете говорить и критиковать. Давайте разберемся, почему нет результатов, - заявил министр спорта.

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