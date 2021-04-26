Видеофакт. Лукашенко 26 апреля в Брагине вместе с молодежью высаживал Аллею Памяти

Лукашенко 26 апреля в Брагине вместе с молодежью высаживал Аллею Памяти. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 26 апреля, посещает Брагин. Он принял участи в закладке Аллеи Памяти, которая посвящена 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Так, надо по правилам придавить. Ребята, кто будет делать? - поинтересовался у молодежи президент.

Помочь в посадке деревьев вызвался парень в белых кроссовках.

- У тебя же белые кроссовки, - сказал Лукашенко.

Молодой человек ответил, что ничего страшного.

Всего на аллее в парке будет посажено 35 кленов, которые символизируют 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Там же будет установлен и памятный знак, сообщает БелТА.

Лукашенко 26 апреля в Брагине вместе с молодежью высаживал Аллею Памяти. Фото: БелТА

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