Мужчина пришел в гости и спас соседку-пенсионерку

Пенсионерку из горящей квартиры спас гость ее соседей. Фото: МЧС.

В агрогородке Макарово Каменецкого района мужчина спас пенсионерку на пожаре, когда был в гостях у родственников. Историю рассказывает пресс-служба МЧС.

Пожар начался утром 24 апреля. Когда подразделения МЧС приехали на место, оказалось, что горит квартира на первом этаже двухэтажного дома. В квартире никого не было. Выяснилось, что хозяйку-пенсионерку спас мужчина, который в тот день пришел в гости к родственникам.

-Услышав шум и панику, он вышел в коридор и почувствовал запах дыма. Спустившись на первый этаж, увидел, что из квартиры идет дым. Приоткрыв дверь, услышал доносящийся голос. Мужчина незамедлительно в помещение, обнаружил женщину и вывел ее на чистый воздух, - рассказали в МЧС.

Пенсионерку осмотрели врачи, оказалось, у нее отравление продуктами горения. Женщину госпитализировали. В квартире закопчены стены и потолок, огонь повредил диван и постельные принадлежности.

Причина пожара устанавливается.