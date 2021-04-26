В Беларуси от коронавируса планируют привить не менее 60% населения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Беларуси от коронавируса планируют привить не менее 60% населения. Информация об этом содержится в рекомендациях для специалистов против COVID-19 с использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак и была опубликована на сайте Министерства здравоохранения.

- Согласно Национальному плану мероприятий по вакцинации против коронавирусной инфекции в Беларуси на 2021-2020 годы планируется вакцинировать не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом из регионов. Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека и предупреждает возникновение заболевания. Если же будет привито менее 60% населения, то не будет возможности сформировать коллективную защиту и повлиять на интенсивность распространения вируса. На данный момент продолжается исследование и при получении новых данных возможно изменение уже поставленной задачи, - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о том, что вакцинация в Беларуси уже проводится.

- Первый этап был начат с формирования защиты у медработников и фармацевтических работников, сотрудников соцсферы и сферы образования, а также взрослых, которые проживают в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Что касается второго этапа, то планируется вакцинировать людей, которые имеют высокий риск течения коронавирусной инфекции – в возрасте от 60 лет и старше, а также тех, у кого хронические заболевания. На третьем этапе будет проводиться вакцинация людей, имеющих более высокий риск заражения COVID-19. Здесь речь идет о работниках торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений культуры, транспорта, спортивных учреждений. Также будут привиты работники госорганов, которые обеспечивают безопасность государства и жизнедеятельности населения, - написано в сообщении.

После этого, рассказали в Минздраве, вакцинация будет предложена остальной части населения, у которой нет перечисленных рисков.

Сроки проведения этапов будут зависеть от времени поступления партий вакцины (также производства вакцины) и готовности организаций здравоохранения для ее проведения.

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