В Слонимском районе 23 апреля пропала пенсионерка, у нее бывают провалы в памяти

Пенсионерку ищут уже третий день. Фото: ориентировка ПСО Ангел.

В Слонимском районе пропала 84-летняя женщина. Это случилось в деревне Загорье. Родственники обнаружили, что пенсионерки нет ни в доме, ни на участке, и сразу же начали ее искать, но не нашли.

Пропавшую женщину зовут Евгения Филипповна Нагула (Бадей). У Евгении Филипповны голубые глаза и седые волосы, ростом она 164 см, нормального телосложения. В тот день, когда пенсионерка исчезла, она была одета в серую юбку, зеленую куртку и бежевый платок.

25 апреля поисковая группа ПСО Ангел из Барановичей и Минска провела поисковую операцию. Поиски не прекращались и ночь. – до утра окрестности исследовали при помощи беспилотника с тепловизорной камерой.

-В данный момент в операции принимают участие около 80 человек: родные и близкие пропавшей женщины, поисковики ПСО "Ангел" из Баранович и Минска, РОЧС Слоним, РОСН Пинск, ПАСО Гродно, сотрудники милиции, военные, - сообщили в ПСО Ангел 25 апреля.