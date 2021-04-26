В Минздраве рассказали, когда лучше сделать прививку от COVID-19 тем, кто уже им переболел
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Министерстве здравоохранения рассказали, когда лучше сделать прививку от COVID-19 тем, кто уже им переболел. Данная информация содержится в рекомендациях для специалистов по вакцинации от коронавируса и была опубликована на сайте ведомства.
- Вакцинация может быть проведена уже через 3-6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. Здесь не учитывается степень тяжести заболевания, - отметили в Минздраве.
Минимальный интервал в три месяца рекомендован для лиц с высоким риском заражения мутировавшими штаммами COVID-19, в том числе и для тех, кто выезжает за пределы страны.
В ведомстве рассказали, что если коронавирус развился после введения первого компонента вакцины, то введение второго компонента нужно планировать не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания.
В ведомстве добавили, что на данный момент нет четкого ответа на вопрос, сколько именно сохраняется иммунная защита после перенесенного COVID-19.
- На данный момент есть подтверждения того, что иммунная защита сохраняется не менее девяти месяцев и, возможно, по результатам математического моделирования, до двух лет – минимум столько же времени, что и иммунитет после перенесенного заболевания, - проинформировали в Минздраве.
В ведомстве напомнили и о противопоказаниях при наличии хронических заболеваний:
- обострение хронического заболевания. В таком случае назначение прививки возможно спустя 2-4 недели после ремиссии;
- прием лекарственных препаратов, которые угнетают функцию иммунной системы. Для проведения вакцинации нужно прекратить прием подобных препаратов как минимум за один месяц до и после вакцинации;
- злокачественные новообразования, аутоиммунные заболевания. Вакцинация может представлять риск для пациентов с подобной патологией. Возможность их вакцинации уточняется.
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