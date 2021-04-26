До +20! Погода в Беларуси на рабочую неделю 26-30 апреля: где будет теплее всего

В Беларуси на неделе потеплеет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Долгожданное тепло должно прийти в Беларуси уже на этой рабочей неделе, 26-30 апреля. Первые два дня будет еще прохладно, местами даже с мокрым снегом, а со среды, 28 апреля, ветер начнет сменять направление на южное. И уже в четверг, 29 апреля, температура воздуха днем будет достигать плюс 13-15 градусов на юге республики. В Минске и остальных регионах пока будет прохладнее - плюс 10-13 градусов.

А настоящее тепло ожидается назавтра, 30 апреля. В южной части Беларуси дневная температура в пятницу повысится до 20 градусов! В Минске и других регионах снова будет прохладнее - от 12 до 16 градусов. В то же время практически по всей территории страны ожидаются дожди с грозами и порывами ветра.

Затем температура воздуха вновь понизится, так что в выходные будет умеренное тепло: предварительно, от 9 до 14 градусов днем. Зато осадков не ожидается, местами будет солнечно.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней, опубликованном на сайте Белгидромета pogoda.by. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.