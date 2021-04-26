В Гродно у женщины сняли деньги с карты: мошенник знал ее номер паспорта. Оказалось, он звонил еще пятерым

Еще одна жертсва вишинга: у жительницы Гродно украли 2400 рублей. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Жительница Гродно лишилась 2 400 рублей после разговора с телефонным мошенником.

Мужчина позвонил ей в мессенджере Viber и, представившись сотрудником банка, сказал, что ему нужно подтверждение запроса на получение кредита. 34-летняя женщина ответила, что заявку на кредит не отправляла. Лже-сотрудник банка предположил, что кредит на имя женщины хотят взять мошенники. Он назвал паспортные данные женщины и попросил ее назвать данные банковской карты.

Женщина поняла, что беседует с мошенником, только после того, как назвала данные карты. Было уже поздно – с ее счета похитили 2 400 рублей.

-Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счету женщины, осмотрен ее мобильный, зафиксирован и внесен в специализированую базу номер телефона злоумышленника. В результате анализа сведений установлено, что иными следственными подразделениями возбуждено еще 5 уголовных дел, где потерпевшим звонили с данного абонентского номера, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Всего у потерпевших было украдено более 14 000 рублей.

Чтобы установить личность мошенника, белорусские правоохранители планируют обратиться за правовой помощью к коллегам из-за рубежа.

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